Televizyon seyrederken bile 'cep'le oynuyorlar

16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Ana sayfaHaberler Yaşam

Televizyon seyrederken bile 'cep'le oynuyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki 22 milyona yakın çocuk nüfusunun dijital alışkanlıklarına dair çarpıcı veriler paylaştı. Araştırmaya göre erkek çocuklarının %83'ü, kız çocuklarının ise %65'i teknoloji bağımlılığı riskiyle karşı karşıya. 11-15 yaş grubundaki çocukların yaklaşık %69'u yemek yerken veya televizyon izlerken dahi dijital ekranlardan kopamazken, çocukların her 30 dakikada bir telefonlarını kontrol ettiği belirlendi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 07:50, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 07:43
Yazdır
Televizyon seyrederken bile 'cep'le oynuyorlar

TÜİK verileri çocuklarda ekran bağımlılığının tehlikeli boyutlara ulaştığını gösteriyor. Kız çocuklarında teknoloji bağımlılığı yüzde 65 civarında iken, erkeklerde bu oran yüzde 83 olarak ortaya çıktı.

Erkek çocukları, kızlara göre daha fazla oyun oynuyor, dijital ortamda daha fazla vakit geçiriyor. Düzenli cep telefonu kullanım sürelerine bakıldığında ise çocuklar günde en az bir saat cep telefonu veya tabletle vakit geçiriyor. Çocukların her yarım saatte bir eline telefon aldığı, 11-15 yaş arasındaki yüzde 68,7'sinin gün içerisinde yemek yerken veya televizyon izlerken bile cep telefonu ile oynadığı belirtildi.

HER 4 KİŞİDEN 1'İ ÇOCUK

Halihazırda ülkemizde çocuk nüfusu 21 milyon 817 bin. Bu da Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 25,5'i. Buna göre, sokaktaki her 4 kişiden 1'i çocuk. Çocuk nüfusunun yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si ise kız çocuklarından oluşuyor. Doğurganlık oranlarındaki düşüş ve nüfusun giderek yaşlanmasından dolayı 2100 yılında çocuk nüfusunun yüzde 14,5'e düşmesi bekleniyor.

ESMA ALTIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber