Televizyon seyrederken bile 'cep'le oynuyorlar

TÜİK verileri çocuklarda ekran bağımlılığının tehlikeli boyutlara ulaştığını gösteriyor. Kız çocuklarında teknoloji bağımlılığı yüzde 65 civarında iken, erkeklerde bu oran yüzde 83 olarak ortaya çıktı.



Erkek çocukları, kızlara göre daha fazla oyun oynuyor, dijital ortamda daha fazla vakit geçiriyor. Düzenli cep telefonu kullanım sürelerine bakıldığında ise çocuklar günde en az bir saat cep telefonu veya tabletle vakit geçiriyor. Çocukların her yarım saatte bir eline telefon aldığı, 11-15 yaş arasındaki yüzde 68,7'sinin gün içerisinde yemek yerken veya televizyon izlerken bile cep telefonu ile oynadığı belirtildi.

HER 4 KİŞİDEN 1'İ ÇOCUK

Halihazırda ülkemizde çocuk nüfusu 21 milyon 817 bin. Bu da Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 25,5'i. Buna göre, sokaktaki her 4 kişiden 1'i çocuk. Çocuk nüfusunun yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si ise kız çocuklarından oluşuyor. Doğurganlık oranlarındaki düşüş ve nüfusun giderek yaşlanmasından dolayı 2100 yılında çocuk nüfusunun yüzde 14,5'e düşmesi bekleniyor.

ESMA ALTIN