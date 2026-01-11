16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut üretimini hızlandıracak devrim niteliğinde bir paketi hayata geçiriyor. 2027 sonuna kadar sürecek düzenlemeyle, TOKİ ihalelerinden damga vergisi kaldırılarak milyonlarca liralık maliyet avantajı sağlanacak. Vatandaşlar artık bankaya gitmeden dijital ortamda sözleşme imzalayabilecek. Ayrıca "acele kamulaştırma" yetkisiyle arsa kaynaklı gecikmelerin önüne geçilirken, miras işlemlerinde TOKİ'ye tanınan doğrudan belge alma yetkisiyle hukuki düğümler tek tek çözülecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 07:58, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 08:04
Yazdır
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
Artan inşaat maliyetleri, uzayan ihale süreçleri ve satış aşamasında yaşanan bürokratik tıkanıklıklar gibi sosyal konut üretiminde uzun süredir konuşulan sorunlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir yol haritası çiziyor. TOKİ'nin sosyal konut projelerini merkeze alan düzenlemelerle hem kamu eliyle konut üretiminin hızlandırılması hem de orta ve alt gelir grubuna yönelik projelerin daha uygun koşullarla hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

MİLYONLARCA LİRALIK EK YÜK SON BULACAK

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; yeni düzenlemelerle birlikte TOKİ'nin 2027 yılının sonuna kadar hayata geçireceği sosyal konut projelerinde önemli bir maliyet kalemi devre dışı bırakılıyor. Sosyal konut ve yapım işlerinde alınan ihale kararları ile yüklenicilerle imzalanan sözleşmeler Damga Vergisi'nden muaf tutulacak. Yapılan değişiklik sayesinde özellikle büyük ölçekli projelerde milyonlarca liralık ek yükün ortadan kaldırılması ve maliyetlerin konut fiyatlarına daha az yansıması hedefleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ KOLAYLAŞTIRILIYOR

Bakanlık, yalnızca maliyetleri değil, satış ve sözleşme süreçlerini de yeniden kurguluyor. TOKİ tarafından üretilen taşınmazların satışında başvuru evrakları, sözleşmeler ve müzakere tutanakları artık yalnızca bankada imza atılarak değil, elektronik ortamda, uzaktan iletişim araçları kullanılarak da düzenlenebilecek. Kimlik doğrulamasına imkan veren dijital yöntemler sayesinde hem işlem süresi kısalacak hem de başvuru sürecinin daha erişilebilir hale gelmesi sağlanacak. Yeni düzenleme, özellikle şehir dışında yaşayan veya fiziki başvuru imkanı sınırlı olan hak sahipleri açısından önemli bir kolaylık olarak görülüyor.

DOĞRUDAN MİRASÇILIK BELGESİ YETKİSİ

Dikkat çeken bir diğer başlık ise miras işlemleri. Hak sahibinin vefatı halinde yaşanan tahsilat ve devir sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla TOKİ'ye doğrudan mirasçılık belgesi talep etme yetkisi tanınıyor. Böylece belge temin edilmediği için uzayan dava ve icra süreçlerinin kısaltılması, kamu alacaklarının daha hızlı tahsil edilmesi ve konutların hukuki durumunun netleştirilmesi hedefleniyor.

TEMİNAT YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE MUAFİYET

TOKİ'nin faaliyetlerini hızlandırmayı amaçlayan bir başka adım da yargı süreçlerine ilişkin olacak. Kurum, görevleri kapsamında açılan dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma yükümlülüğünden muaf tutulacak. Düzenlemenin, TOKİ'nin devam eden ve planlanan yatırımlarında finansal ve idari engelleri azaltması bekleniyor.

ARSA KAYNAKLI GECİKME OLMAYACAK

Bakanlık, yeni yerleşim alanı olarak belirlenen sosyal konut bölgelerinde yer alan kamuya ait ya da özel mülkiyetteki taşınmazlar için devir veya acele kamulaştırma kararı alabilecek. Kamulaştırma süreçleri, mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülecek olsada, tanınan yetkiyle birlikte konut projelerinin daha kısa sürede başlatılması ve inşaat aşamasında yaşanan arsa kaynaklı gecikmelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber