TVF'de yeni dönem: Artık 'özel şirketler' gibi yönetilecek
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yeni kanun teklifiyle Türkiye Varlık Fonu ve bağlı ortaklıklarında köklü bir yapı değişikliğine gidiliyor. Yeni düzenlemeyle TVF, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsünden çıkarılarak özel şirketlerin tabi olduğu esnek mevzuata geçiriliyor. Piyasa koşullarına hızlı uyumun hedeflendiği sistemde denetimden taviz verilmeyecek; Cumhurbaşkanlığı denetim elemanlarının hazırlayacağı raporlar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Denetim ağı, fonun %50'den fazla pay sahibi olduğu tüm iştirakleri kapsayacak.
Türkiye Varlık Fonu'nda yeni dönem başlıyor. Varlık Fonu ve bağlı şirketler
Kamu İktisadi Teşebbüsü mevzuatına tabi olmayacak.
Bu şirketler özel şirketlerin tabi olduğu mevzuata göre hareket edecek. Böylece Varlık Fonu piyasaya uygun bir yapıya kavuşacak.
AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 13 maddelik kanunun teklifinde Varlık Fonu için Cumhurbaşkanlığı denetimi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu denetimini içeren çok katmanlı bir sistem öngörüldü. Buna göre, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca Varlık Fonu ve bağlı işletmeler denetlenecek. Ayrıca bu denetimler Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülecek.
Denetim hükümleri, TVF'nin yüzde 50'den fazla pay sahibi olduğu şirketler için de geçerli olacak.
UĞUR DUYAN