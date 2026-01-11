TVF'de yeni dönem: Artık 'özel şirketler' gibi yönetilecek

Türkiye Varlık Fonu'nda yeni dönem başlıyor. Varlık Fonu ve bağlı şirketler Kamu İktisadi Teşebbüsü mevzuatına tabi olmayacak.



Bu şirketler özel şirketlerin tabi olduğu mevzuata göre hareket edecek. Böylece Varlık Fonu piyasaya uygun bir yapıya kavuşacak.

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 13 maddelik kanunun teklifinde Varlık Fonu için Cumhurbaşkanlığı denetimi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu denetimini içeren çok katmanlı bir sistem öngörüldü. Buna göre, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca Varlık Fonu ve bağlı işletmeler denetlenecek. Ayrıca bu denetimler Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülecek.

Denetim hükümleri, TVF'nin yüzde 50'den fazla pay sahibi olduğu şirketler için de geçerli olacak.

UĞUR DUYAN