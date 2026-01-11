16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Borsada 'KIMMR' operasyonu: İki ayda 15 milyon kaldırdılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da işlem gören KIMMR hisselerinde manipülasyon yaptıkları belirlenen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı. Sosyal medyada "Kimmmler benimle" ve "Kimmm bilir" gibi şifreli paylaşımlarla hisseyi sadece 50 günde %252 yükselten çetenin, küçük yatırımcı üzerinden 15 milyon TL haksız kazanç sağladığı saptandı. Operasyonun odağındaki Hasan Meşe cezaevine gönderilirken; "ZAG" kod adlı ortağı Zeynel Abidin Güdücü'nün eşiyle birlikte yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı.

11 Ocak 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

Tutuklanan şüphelilerin en başında, Borsa İstanbul'da bir doğalgaz hissesinde manipülasyon yaptığı için gözaltına alınıp tutuklanan ve hakkında açılan davada geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Hasan Meşe geldi. Sosyal medya hesaplarından çok sayıda "Hayalleri olan uyumaz" söylemiyle lüks araçlarla ve deste dolu paralarla pozlar verdiği ortaya çıkmıştı. SABAH, Meşe ve ekibinin tutuklanma gerekçelerine ve soruşturma dosyasında bulunan ancak eşini de alarak yurt dışına firar eden ortağına da ulaştı.

2 SPEK BİRLEŞTİ

SABAH'ın edindiği bilgilere göre bu isim Zeynel Abidin Güdücü'ydü. Sosyal medyada kendisine (ZAG) kod adını takan ve çevresindeki isimlerle beraber gruplarına da 'ZAG'ibaresi ekleyen Güdücü'nün de KIMMR hissesinde Hasan Meşe ile birlikte manipülasyon yaptığı tespit edildi.

Keza geçtiğimiz gün Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan bültende KIMMR hissesinde gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada küçük yatırımcıyı etkilemeye yönelik eylemleri nedeniyle Meşe ile birlikte SPK'dan ceza alan 19 kişi arasında yer almıştı. Bir diğer firari olan kişinin ise Zeynel Abidin Güdücü'nün eşi Ayşe Güdücü'nün olduğu öğrenildi.

ŞİFRE: KİMMMLER BENİMLE

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Hasan Meşe ve Abidin Güdücü, 11 Ağustos 2022- 29 Eylül 2022 tarihleri arasında küçük yatırımcının iradesini etkilemeye yönelik paylaşımlarda bulundu. Özellikle Hasan Meşe, twitter adresinden bu tarihler arasında 'Kimmmler benimle' diyerek şifreli bir şekilde 'KIMMR' hissesine alım tavsiyesinde bulundu. Ayrıca yine twitter hesabından 'Kimmm bilir' diyerek 'kim bilir' isimli bir şarkı bile paylaştığı görüldü.

PAYLAŞIMLARLA BİRLİKTE HİSSEYİ SÜRDÜLER

SPK'nın denetleme raporuna göre bu paylaşımların yapıldığı tarihlere paralel olarak hissenin fiyatının da arttığı saptandı. Yaptıkları vurgunun miktarı da ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, KIMMR hissesi 10 Ağustos 2022'de 3.83 değerindeyken, 30 Eylül 2022'ye kadar yüzde 252.89 oranında artarak 13.52 liraya yükseldi. Endeks ise aynı süre aralığında sadece yüzde 12.38 oranında artış gösterdi. Bu tarihler aralığında dönem içi al sat ve dönem içinde alınan paylar olmak üzere toplam 15 milyon 281 bin lira menfaat elde edildi.

10 GÜNDE YÜZDE 52 ORANINDA GERİLEDİ

İşte tam hissenin yükseldiği 30 Eylül 2022'den hemen sonra 2 Ekim 2022'de internetten emir iletim yasağı ve 12 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulandı. 30 Eylül'de 13.52 lira olan kağıt, 11 Ekim'e kadar yüzde 52 oranında azaldı ve 6.48 liraya geriledi. Aynı dönemde endeks ise yüzde 12.31 oranında artış göstermişti.

HİYERARŞİK ALIM VE SATIMLAR YAPILDI

Bu paylaşımlar neticesinde hiyerarşik bir düzen içerisinde KIMMR hissesinde alım ve satım işlemleri gerçekleştirdiler. Soruşturma dosyasında bulunan diğer 17 kişinin de bu hisse alım satım işlemlerinde kullanıldığı, dolayısıyla manipülatif eylemlere iştirak ettikleri saptandı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerin bu nedenle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

İŞTE İSİM İSİM TUTUKLANANLAR

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin tam isimleri şöyle:Serhat Şeker, Oğuz Tanrıöver, Mustafa Canpolat, Murtaza Yiğit, Mehmet Emin Masca, Mehmet Burçlu Köse, Kerim Toker, Hasan Meşe, Hasan Kayacı, Abdurrahman Özdemir, Alparslan Tanrıöver, Berkay Toker, Ekrem Tanrıöver, Emre Olgaç, Eşref Güngör.

Batuhan ALTINBAŞ

