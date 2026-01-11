16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hatay'da annesi tarafından telefon çaldırılan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı. Çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan anne mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 09:11, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 09:16
Yazdır
Annesinin telefon çaldırdığı çocuk devlet korumasına alındı

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşayan Fulya Kaya'nın çocuğuna ait cep telefonu çalınmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde sokak üzerinden geçen annenin, yanındaki evladına telefonu çaldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekiplerinin çalışmalarında, annenin yabancı uyruklu H.A. olduğu, çocuğun ise V.I. olduğu tespit edildi. Annenin kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olduğu ve tutuklandığı öğrenilirken, çocuğunun devlet korumasına alındığı öğrenildi.

