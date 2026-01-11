Annesinin telefon çaldırdığı çocuk devlet korumasına alındı

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşayan Fulya Kaya'nın çocuğuna ait cep telefonu çalınmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde sokak üzerinden geçen annenin, yanındaki evladına telefonu çaldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekiplerinin çalışmalarında, annenin yabancı uyruklu H.A. olduğu, çocuğun ise V.I. olduğu tespit edildi. Annenin kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olduğu ve tutuklandığı öğrenilirken, çocuğunun devlet korumasına alındığı öğrenildi.