MHP: Sahte yapay zeka görüntülerine ceza verilsin!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yapay zeka araçlarıyla üretilen sahte ses, yazı ve görüntülerin kişinin rızası dışında paylaşılmasını engellemek amacıyla TBMM'ye kanun teklifi sundu. Dijital dünyada "güvenli alan" oluşturmayı hedefleyen teklife göre; sahte içeriklerin yayılmasına izin veren sosyal medya mecraları ve dijital platformlar, bir önceki yılki cirolarının %5'i oranında idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

11 Ocak 2026
MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yapay zeka araçları kullanılarak üretilen sahte sesli, yazılı veya görüntülü iletilerin kişinin izni olmadan paylaşılmasının önüne geçmek için ceza uygulanmasına yönelik kanun teklifi verdi.

MHP'nin teklifinde, bu iletilerin paylaşılmasına izin veren sosyal medya araçları ya da dijital platformlara, iletinin paylaşıldığı yılın bir önceki yılında elde ettiği cirosunun yüzde 5'i oranında idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

