Müşterilerini dolandırıp kaçmıştı, Güney Afrika'da iş yeri açtı

Kentte 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi S.Ç.'nin, piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan 2025'te yurt dışına kaçtığı iddia edildi. S.Ç.'nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü. S.Ç.'nin, geçen yıl kredi çekmek için evini ipotek eden Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin eşi Fadıl Şahin intihar etti. Mağdurlar, S.Ç.'nin yakalanıp Türkiye'ye getirilmesini istedi.

S.Ç., bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı. S.Ç.'nin lüks güzellik merkezi açtığı, müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. Müşterileriyle sosyal medyada fotoğraflar paylaşan S.Ç. tepkilere neden oldu.