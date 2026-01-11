Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

TBMM Genel Kurulu, bu hafta Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak köklü değişiklikleri yasalaştırmak için toplanıyor. Yeni düzenlemeyle, trafikte başka bir aracı taciz eden sürücülere 180 bin TL ceza kesilirken, hızı aşırı ihlal edenlerin ehliyetine 90 güne kadar el konulacak. Meclis ayrıca en düşük emekli aylığının artırılması ve fahiş site aidatlarının önlenmesi gibi kritik maddeleri de karara bağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
11 Ocak 2026
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Haftalık çalışmalarına 13 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

İlk 6 maddesi kabul edilen teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler, 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

- Saldırgan sürücüye para cezası

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- Komisyonların gündemleri

Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, "Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi"ni ele alacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplanarak, Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu görüşülecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

