Üniversite ilanlara yönelik uyarılarımızı dikkate aldı!

31 Aralık 2025 tarihli "Maliye Mezunları Alanındaki Bu Kadroya Başvuramıyor" başlıklı yazımızda; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından Maliye programına alınacak öğretim görevlisi ilanında Maliye alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş kişilere başvuru şansı verilmediğine dikkat çekmiştik.



Yazımızda, ülkemizdeki bir üniversitenin Maliye programına ne yazık ki Maliye alanında eğitim görmüş, bu alanda sektör tecrübesi bulunan kişilere başvuru imkanı verilmediği, üniversite yönetiminin Maliye alanında eğitim görmüş kişilere başvuru şansı verilmesi hususunu dikkatlerine sunmak istediğimizi ifade etmiştik.



Ayrıca, X platformu üzerinden yine tarafımıza ulaşan bir şikayet üzerine yaptığımız paylaşımda, üniversiteye bağlı Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunun doğrudan belirli bir adayı tarif ettiğini belirtmiştik.



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından her iki hususta yaptığı yeniden değerlendirme sonrası, Maliye mezunlarına başvuru şansı verirken, diğer öğretim görevlisi kadrosunu ise iptal etmiştir.