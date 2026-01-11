Üniversite ilanlara yönelik uyarılarımızı dikkate aldı!
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ilan edilen öğretim görevli kadrolarına yönelik uyarılarımızı dikkate aldı!
31 Aralık 2025 tarihli "Maliye
Mezunları Alanındaki Bu Kadroya Başvuramıyor" başlıklı yazımızda;
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından Maliye programına alınacak
öğretim görevlisi ilanında Maliye alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş
kişilere başvuru şansı verilmediğine dikkat çekmiştik.
Yazımızda, ülkemizdeki bir üniversitenin Maliye programına ne yazık ki Maliye
alanında eğitim görmüş, bu alanda sektör tecrübesi bulunan kişilere başvuru
imkanı verilmediği, üniversite yönetiminin Maliye alanında eğitim görmüş kişilere
başvuru şansı verilmesi hususunu dikkatlerine sunmak istediğimizi ifade etmiştik.
Ayrıca, X platformu üzerinden yine tarafımıza ulaşan bir şikayet üzerine yaptığımız
paylaşımda, üniversiteye bağlı Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde
ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunun doğrudan belirli bir adayı tarif ettiğini
belirtmiştik.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından her iki hususta yaptığı yeniden değerlendirme sonrası, Maliye mezunlarına başvuru şansı verirken, diğer öğretim görevlisi kadrosunu ise iptal etmiştir.