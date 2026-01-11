NATO'nun en kritik 'haberleşme beyni' Türk yazılımı olacak!

Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
Ana sayfaHaberler Teknoloji

NATO'nun en kritik 'haberleşme beyni' Türk yazılımı olacak!

Modern orduların hava, kara ve deniz unsurları arasındaki iletişimi koordine eden "Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı" için yürütülen NATO ihalesinde kazanan HAVELSAN oldu. NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) tarafından düzenlenen canlı gösterimde en yüksek teknik puanı alan HAVELSAN, "JICO Otomatik TDL Aracı" yazılımının tek sağlayıcısı olarak seçildi. 18 Aralık 2025'te imzalanan sözleşmeyle birlikte; NATO uçakları, gemileri ve radar sistemleri arasındaki o karmaşık veri trafiği artık Türk mühendislerinin geliştirdiği algoritmalarla planlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 12:47, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 12:48
Yazdır
NATO'nun en kritik 'haberleşme beyni' Türk yazılımı olacak!
Çok fonksiyonlu bir merkez olan ve modern orduların "merkezi sinir sistemi" olarak tanımlanan Taktik Data Linklerin ağ tasarımlarının, çoklu link planlamalarının ve link faaliyetlerinin yönetildiği Yönetim Merkezi, hava, kara ve denizdeki tüm dost unsurların birbirleriyle aynı dili konuşmasını ve aynı resmi görmesini sağlıyor.

Ağ Planlama Yazılımı ise bu merkezde kritik bir görev üstleniyor. İhbar ve komuta kontrol merkezleri, havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları, füze sistemleri birbirleriyle sürekli veri konum, hedef bilgisi, radar izi gibi bilgileri paylaşıyor. Bu birimlerin her biri Link 11, Link 16, Link-22, VMF, JREAP gibi protokollerle farklı "diller" konuşabiliyor ve bunun için sınırlı bir haberleşme alt yapısı kullanılabiliyor. Ağ Planlama Yazılımı, bu karmaşık haberleşmede kimin, hangi link üzerinden, hangi tasarım ve kriptoyla, hangi frekanstan, ne zaman ve nasıl konuşacağını önceden planlayan beyin görevi görüyor.

NATO, acil ihtiyaç kapsamında gördüğü Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için bir süredir yürüttüğü arayışların sonunda HAVELSAN ile çalışma kararı aldı.

NATO Yetenek Kazanım Programına uyumlu olacak şekilde Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) tarafından NATO'da görev alan Müşterek Arayüz Kontrol Subaylarının (Joint Interface Control Officer -JICO) çoklu link planlama görevlerinin bir uygulama desteğiyle otomatikleştirilmesi için tedariki öngörülen Taktik Data Link Ağ Planlama Yazılımı, Kriz Dönemi Acil İhtiyacı olarak planlandı ve NATO İletişim ve Bilgi Ajansı NCIA, ihtiyacın karşılanması amacıyla Bilgi İstek Dokümanı yayınlandı.

İstekli firmaların davet edildiği canlı gösterimde TDLYM Ağ Planlama Yazılımı, NATO temsilcilerinden en iyi teknik puanı aldı.

İcra edilen faaliyetler sonrasında NCIA, "JICO Automated TDL Tool" yazılımının HAVELSAN'dan tek kaynak olarak tedarik edilmesine karar verdi. Karar, NATO Yatırım Komitesi'nde onaylandıktan sonra "JICO Automated TDL Tool" yazılımının sağlanmasına yönelik sözleşme 18 Aralık 2025 tarihinde HAVELSAN ve NCIA tarafından imzalandı.

Modern orduların görünmeyen bağları

Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı sayesinde farklı askeri araçlar, farklı üretim yıllarına veya teknolojilere sahip olsalar bile aynı dili konuşup birbirlerini görebiliyor ve aralarında taktik bilgi paylaşabiliyorlar. Bu yazılım sayesinde tüm bu farklı sistemler tek bir ağda toplanıyor ve orkestrasyonları mümkün hale geliyor.

Muharebe sahasında veri alışverişi için kısıtlı radyo frekanslarının çok verimli ve etkin kullanılması gerekiyor. Çok sayıda unsur arasındaki bu veri trafiğinin kilitlenmemesi Ağ Planlama Yazılımı sayesinde sağlanıyor.

Ağ Planlama Yazılımı, herhangi bir unsurun "kör noktada" ya da ağın dışında kalmaması için gerekli planlamaların ve tedbirlerin alınmasına imkan veriyor.

Muharebe sırasında, unsurlardan bazılarının ağdan ayrılması durumunda ağın kesintisiz devam edebilmesi için alternatifler de yine bu planlama yazılımı ile faaliyet öncesinde tanımlanıyor.

Bu yetenekler sayesinde, tüm unsurların nerede olduğu bilindiği için yanlışlıkla dost unsurların vurulmasının önüne geçiliyor. Unsurlar arasındaki veri paylaşımı çok hızlı gerçekleştirilebildiği için örneğin bir radardan alınan hedef bilgisi, saniyeler içinde o hedefi vuracak olan füzeye aktarılabiliyor. Tüm bu veriler şifrelenmiş ve karıştırmaya dayanıklı şekilde iletildiği için de yüksek bir güvenlik sağlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber