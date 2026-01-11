Evde ısınmak için yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Şahin Çiray'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde evine geldi. İçeri giren yakınları, Çiray'ı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Şahin Çiray'ın ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Çiray'ın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

