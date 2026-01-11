Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kısım medya organında yer alan "Ekol TV soruşturması Küçükçekmece'den gönderildi" haberlerini kesin bir dille yalanladı. Konuyla ilgili herhangi bir yetkisizlik kararı olmadığını belirten Başsavcılık; kanalın bağlı olduğu şirket hakkında gelen "suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına" dair ihbarlar üzerine, soruşturmanın bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekim 2025'te başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında 2025 yılının ekim ayında soruşturma başlatıldığını belirterek, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğüne dair bazı basın yayın organlarındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organında ve sosyal medya mecralarında Ekol TV kanalıyla ilgili "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği" şeklinde söylemlerde bulunulduğu ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, konu hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturmanın bulunmadığına işaret edilerek, "Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen, özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup incelemeler titizlikle devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

