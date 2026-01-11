Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'den alınan son veriler ışığında yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak ekstrem hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Adana, Hatay ve Antalya çevresinde kuvvetli sağanak; Bolu, Ankara ve Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz genelinde güneyden esecek şiddetli fırtınaya karşı dikkatli olunması istenirken; sel, çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 15:05, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 15:19
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bolu'nun güneyindeki yağmurun, yüksekler başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar ve Ankara'da kuvvetli sağanağın, bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, Isparta'nın güney ve doğusu, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de, Batı Akdeniz ile batı kesimlerinden başlayarak zamanla İç Anadolu Bölgesi genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, buzlanma ve don, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan bölgelerde çığ ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

