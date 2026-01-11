Kahramanmaraş'ta eğitime bir gün ara

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 11 Ocak 2026 Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, özellikle Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yer yer kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Rakımı 800 metre ve üzerindeki Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahir Dağı ve çevresinde ise yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi. Diğer ilçelerde de pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışının görüleceği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi risklerinin oluşabileceği değerlendirilerek, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirileceği kaydedildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.