Sabiha Gökçen'de yarın uçuşların %10'u iptal edilecek!

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını açıkladı.

HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi. Bu nedenle, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidileceği bildirildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle vurgulandı.

Uçuş Kapasitesinde Azaltma

Yüzde 10 oranında kapasite azaltımı uygulanacak.

uygulanacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan bu önlem, yolcu güvenliği için gerçekleştiriliyor.

Yolculara Öneriler

Uçuş bilgilerinizi havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden takip ediniz.

ve üzerinden takip ediniz. Hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olunuz.



