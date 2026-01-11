CHP'nin TBMM'de emekli maaşı eylemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Denizli'deki mitinginde konuştu. Özel, asgari ücret ve en düşük emekli maaşı üzerinden iktidarı eleştirdi.

Türkiye'de açlık sınırının 30 bin lira olduğunu dile getiren Özel, "Yoksulluk sınırı 98 bin liradır ve bugün Türkiye'de en düşük emekli maaşı 18 bin 975 lira olabilmiştir." dedi.

Özel, CHP'nin milletvekillerinin emeklilik için Meclis'te nöbette olduğunu dile getirip "AK Parti o Meclis'e gelene kadar gerekli düzenlemeyi yapana kadar Meclis'i terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

ANKARA'DAKİ SU KESİNTİLERİ

CHP liderinin gündeminde Ankara'daki su kesintileri de vardı.

Özel, "Kuraklıktan siyaset olmaz." ifadelerini kullandı.



