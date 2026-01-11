Netanyahu'nun Özel Kalem müdürü gözaltında!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, hassas gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı 'engelleme şüphesiyle' gözaltına alındığını duyurdu.

Polisin, Braverman'ın gözaltına alınmadan önce evinde arama yaptığı ve soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein'ın de yeniden ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.



