Meteroloji'den Güney Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Tahminlere göre rüzgarın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, 13 Ocak 2026 Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerken, başta denizciler olmak üzere tüm vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Özellikle küçük tekne sahipleri ve balıkçıların olumsuz hava şartlarına karşı önlem almaları istendi.



