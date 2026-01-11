Fenerbahçe Başkanı Saran'dan 3.5 ayda 4 şampiyonluk!

Ankara'da oynanan Şampiyonlar Kupası'nda karar setinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, altıncı kez kupayı müzesine götürmüştü.

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşılaştığı ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek dördüncü kez bu kupayı müzesine götürme başarısı yakaladı.

21 Eylül 2025'te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilen Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevincini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Fenerbahçe Başkanı Saran, futboldaki Süper Kupa zaferinin ardından kadın basketbolunda da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak ezeli rakiplerine karşı 24 saatte ikinci kupasını elde etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaklaşık 3.5 aylık başkanlık sürecinde tüm branşlarda dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

