THY'nin 54, AJet'in 24 seferi iptal edildi

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle THY'nin 54 seferi iptal edildi.

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlamalar yapılacak.

Bu nedenle THY'nin 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferi iptal edildi.

Uçuşlara dair güncel bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliecek.





İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, " İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.



