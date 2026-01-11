'EmekliChef' videosu sosyal medyada gündem oldu!

Saadet Partisi, 20 bin lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşını, MasterChef yarışmasına gönderme yapılan 'EmekliChef' videosuyla eleştirdi

Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından, emeklilerin sorunlarının dile getirildiği 'EmekliChef' başlıklı ironik bir video paylaşıldı. MasterChef yarışmasına gönderme yapılan videoda, "Türkiye'nin en gerçekçi hayatta kalma yarışması EmekliChef başlıyor. Şeflerimizin 20 bin TL ile ay sonuna kadar hangi tabakları çıkaracağını hep birlikte izleyeceğiz" denildi.

Videoda emekliler, malzemeleri kuru soğan ve ekmek olan 'Sabır Aşı', içinde et olmayan 'Hayalet Köfte' ve pazar yerinde arta kalan malzemelerle hazırlanan 'Akşamüstü Sürprizi' yemekleriyle yarışmaya katılıyor.

"Kazanmanın değil, hayatta kalmanın yarışması"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, videoyu kendi hesabından "Kazanmanın değil, hayatta kalmanın yarışması; EmekliChef! Açlık sınırının yarısı maaşla geçinmeye çalışan, kirayı ödeyemeyen ve proteini unutan emeklimizin gerçek hikayesi..." notuyla paylaştı.