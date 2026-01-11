İstanbul ve 11 ilde eğitime bir gün ara
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
Malatya'da motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Malatya Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitime 1 gün ara verdi. Motosiklet ve kuryeler için de trafik yasağı uygulandı.

Malatya Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Motosikletlerin ve motorlu kuryelerin de yarın trafiğe çıkışları yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, Malatya genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca, anne ve babası çalışan ve anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu bulunan personelden biri ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Sağlık, güvenlik ve 7/24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilerek, bu araçların bir gün süreyle trafiğe çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşlardan alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili merciler tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri istendi.

