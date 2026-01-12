Motorine zam gelecek
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftayla birlikte hissedilir derecede azalacak. Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının kar yağışı ve fırtınayı beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

12 Ocak 2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde hafta sonu başlayacak olan yağışlı sistem, bugünden itibaren etkisini artırarak iç ve doğu kesimlerde kar yağışına dönüşecek.

Yarından itibaren soğuk havanın iç kesimlere yayılmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklık düşüşünün 9 dereceyi bulması bekleniyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

Megakentte hafta sonu etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve kuzeyli yönlerden esen fırtına (Poyraz), yeni haftada yerini soğuk havaya bırakacak.

Bugün sıcaklıkların tek haneli rakamlara düşeceği İstanbul'da, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri görülebilecek.

Başkentte dün etkili olan kar yağışının bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Hafta ortasında gece sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi öngörülürken, kent merkezinde hafif kar yağışının aralıklarla süreceği bildirildi.

İzmir'in batı kesimlerde yağışlar genellikle sağanak şeklinde seyredecek. Ancak rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklıklar İzmir ve çevresinde de oldukça düşük olacak.

Ulaşımda aksama ve zirai don riski

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Ege'de deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği, iç kesimlerde ise kar yağışı ve buzlanmanın kara yolu ulaşımında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde "zirai don" riskine karşı üreticilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini ve uyarıları MGM mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden takip etmelerini tavsiye etti.

