Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti

Geçtiğimiz yılın en iyi performans gösteren iki yatırım aracı altın ve gümüş yeni yılın ilk günlerinde de gösterdiği fiyat hareketiyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren gram altın fiyatı Pazartesi günü 6.386 TL seviyesine kadar yükselerek gözünü yeni rekora dikti.

YENİ YILDA %5 DEĞER KAZANDI

Altının gramı en son 29 Aralık'ta 6.279 TL ile tüm zamanların zirvesini test ettikten sonra sert düşüşe geçerek yılı 5.952 TL'den kapatmıştı. Son fiyatlama ile birlikte gram altın 2026'nın ilk haftalarında %5 değer kazandı.

ONS ALTIN KRİTİK SINIRI AŞTI

Yurt dışında ise altının onsu önemli bir çıkış göstererek Pazartesiye 4.572 dolardan başladı. Ons altın 12 Aralık tarihinde 4.549 dolar ile tarihi rekor kırmıştı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT HAREKET

Geçtiğimiz yıl altından daha fazla kazanç sağlayan gümüşün fiyatı yeni yılda da oldukça hareketli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta başında 100 TL civarında seyreden gram gümüşün fiyatı cuma günü 110 TL seviyelerinin üzerine çıktı. Pazartesi günü itibariyle 123 TL olan ram gümüşün fiyatı yatırımcısına kazandırdı. Ons gümüşün fiyatı da ilk kez 83 dolar seviyesini aştı