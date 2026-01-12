Bebek Oteli'nin kaçak kısımları için yıkım çalışmaları başlatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Bebek Hotel'in mevzuata aykırı ve kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen bölümleri için yıkım işlemlerini başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 08:45, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 08:46
Belediye ekipleri sabah saatlerinde otele geldi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.