Parfümleri önce kokladılar sonra çaldılar: 'Bizim hırsızlar kaliteli hırsızlar'

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir markete giren hırsızlar, bir süre raflardaki parfümlere baktı.

Daha sonra parfümü eline sıkan bir şüpheli, kokladıktan sonra beğendiği parfümü aldı.

PARFÜMLERİ KIYAFETLERİNE GİZLEYİP BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR

Şüphelilerden biri parfümü montunun cebine koyarken, diğeri parfümü pantolonunun içine koyup marketten ayrıldı.

Bu anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Parfümlerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar durumu iş yeri sahibi Abdullah Şengil'e bildirdi.

Şengil, güvenlik kamerasına baktığında iki kişinin parfümü çaldığını belirledi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şengil, kayıtları polise vererek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 2 şüpheliyi yakaladı.

"BİZİM HIRSIZLAR KALİTELİ HIRSIZLAR"

İş yerinde benzer olayların sık sık yaşandığını belirten Abdullah Şengil, hırsızların özellikle kozmetik ürünlerini hedef aldığını söyledi.

Duruma esprili bir dille tepki gösteren Şengil, "Sürekli hırsızlık oluyor. İlginç olan, sadece kozmetik ürünlerini çalıyorlar. Bizim hırsızlar kaliteli hırsızlar." diye konuştu.