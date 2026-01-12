TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
'Reklam Kurulu 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı'
'Reklam Kurulu 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı'
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
Kara Kuvvetleri'ne operasyon düzenlendi: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
Kara Kuvvetleri'ne operasyon düzenlendi: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
Motorine zam gelecek
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında aktif görevdeki kamu personelinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 12 zanlı yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 11:04, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 11:05
Yazdır
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan "gizli yapılanması"na yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün emniyet teşkilatı içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi sistemine göre kodlama ve bağlılık durumlarını takip etme faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 23 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma dosyasında, "gizli sorumlu" olarak görevlendirilen şüphelilerin, örgüt mensubu polislerin yanı sıra eşlerinin de örgütsel takiplerini yaptıkları bilgisine yer verildi. Ayrıca, yürütülen teknik çalışmalar sonucunda şüphelilerin bir kısmının örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları belirlendi.

Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 6'sının halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak görev yaptığı öğrenildi. Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

11 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi

Operasyonlar neticesinde şu ana kadar 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 11 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Bu kişiler hakkında yakalama emri çıkarılması için gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber