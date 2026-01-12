TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
'Reklam Kurulu 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı'
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
Kara Kuvvetleri'ne operasyon düzenlendi: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
İHH'dan 2025'te 18 ülkede 1156 su kuyusu

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılı içerisinde 18 ülkede su kuyuları inşa etti. Yıl içerisinde 1009 adet su kuyusu açılırken, yapımına başlanan 147 su kuyusunun da inşa çalışmaları sürüyor. Vakfın 25 yılda açtığı toplam su kuyusu sayısı ise yeni açılanlarla birlikte 44 ülkede 16 bin 430'a ulaştı.

Dünya nüfusunun yaklaşık onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. Kuraklık, hızlı nüfus artışı, maddi imkansızlıklar ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

147 su kuyusunun inşası sürüyor

Uzun yıllardır insanların temiz su ihtiyacının karşılanması için çalışmalarda bulunan İHH, 2025 yılında 18 ülkede su kuyuları inşa etti. Vakıf, yıl içerisinde 2'si derin su kuyusu olmak üzere 1009 adet su kuyusu açtı. Ayrıca, 2025'te yapımına başlanan 147 su kuyusunun inşa çalışmaları da devam ediyor. Bu kuyulardan 6'sı derin su kuyusu.

2025 yılında su kuyusu açılan ülkeler şu şekilde: "Afganistan, Benin, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Madagaskar, Mali, Nijer, Nijerya, Tanzanya, Togo, Uganda, Burkina Faso, Pakistan ve Sierra Leone.

Vakfın 25 yılda açtığı toplam su kuyusu sayısı ise yeni açılanlarla birlikte 44 ülkede 16 bin 430'a çıktı.


