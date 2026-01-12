İşsizlik Sigortası Fonu yüzde 75 büyüdü

TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
'Reklam Kurulu 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı'
'Reklam Kurulu 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı'
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
Kara Kuvvetleri'ne operasyon düzenlendi: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
Kara Kuvvetleri'ne operasyon düzenlendi: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
Motorine zam gelecek
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İşsizlik Sigortası Fonu yüzde 75 büyüdü

2024 yılı sonunda 358 milyar 971 milyon liralık varlığa ulaşan fon, 2025'te yüzde 75 artışla 628 milyar 479 milyon liralık büyüklüğe ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 11:29, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 11:41
Yazdır
İşsizlik Sigortası Fonu yüzde 75 büyüdü

İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için 1999 yılında yasalaşan İşsizlik Sigortası Fonu, ilk işsizlik sigortası ödemesinin yapıldığı Haziran 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

2024 yılını 358 milyar 971 milyon 745 bin lirayla kapatan fon, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyümesini sürdürüyor.

259 milyar lira işçi-işverenden, 83 milyar lira devletten

Geçen yıl gelirlerinin 259 milyar 159 milyon lirası işçi ve işveren primi, 83 milyar 317 milyon lirası devlet katkısı, 151 milyar 225 milyon lirası faiz geliri ve 32 milyar 343 milyon lirası diğer kalemlerden oluşan fonun varlığı, 2025'te yüzde 75 büyüyerek 628 milyar 479 milyon liraya ulaştı.

Fondan 2025'te işsizlere toplam 80 milyar 650 milyon lira, teşvik ve desteklere ise 97 milyar 231 milyon lira, Aktif İşgücü Programlarına 43 milyar 762 milyon lira, İşbaşı Eğitim Programlarına 29 milyar 79 milyon lira ödeme yapıldı.

Mart 2002'den 2025 yılı sonuna kadar işsizlik ödeneğine 22 milyon 592 bin 53 kişi başvururken, 12 milyon 100 bin 457 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda, işsizlik aylığını hak eden kişilere fonun kurulduğu dönemden 2025 yılı sonuna kadar toplam 173 milyar 785 milyon lira ödeme yapıldı.

Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de arttı

İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu rakamdan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesiliyor.

2026'da geçerli olan asgari ücretin brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneği rakamı da değişti. Bu yıl 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için en düşük işsizlik ödeneği miktarı 13 bin 111 lira 72 kuruş, en yüksek işsizlik ödeneği miktarı ise 26 bin 223 lira 44 kuruş oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber