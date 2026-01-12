13 ildeki FETÖ operasyonunda 51 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 11:54, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 12:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde çalıştığı belirlendi.
Şüphelilerin, FETÖ'nün sözde emniyet gizli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanı olduğu ve ardışık aranmalarının bulunduğu tespit edildi.
Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında yer aldığı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.