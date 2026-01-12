13 ildeki FETÖ operasyonunda 51 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında yer aldığı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, FETÖ'nün sözde emniyet gizli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanı olduğu ve ardışık aranmalarının bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde çalıştığı belirlendi.

