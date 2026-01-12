CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var

MMG Ankara Şubesinde 10 Ocak 2025 Cumartesi günü düzenlenen toplantıya, MMG Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, üyeler, yargı mensupları ve farklı sektörlerden davetliler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MMG Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Ada, cezaevi mimarisi ve teknik altyapı kadar infaz sisteminin genel işleyişinin de önemli olduğunu vurgulayarak, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ı konuk ettiklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, toplumun cezaevi algısının büyük ölçüde diziler, filmler ve geçmişte yaşanan travmatik örnekler üzerinden şekillendiğini belirtti. Yıldırım, "Televizyonlarda izlenen cezaevi sahnelerinin neredeyse tamamı gerçeklikten uzak. Günümüz cezaevleri yerine 1950'lerin koşullarını yansıtan sahnelerle algı oluşturuluyor" dedi.

Ceza infaz sisteminin multidisipliner bir alan olduğunu ifade eden Yıldırım, mimariden psikolojiye, güvenlikten eğitime kadar pek çok farklı disiplini aynı anda yönetmek zorunda olduklarını söyledi. Cezaevlerinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım, her yıl yüz binlerce hükümlü ve tutuklunun eğitim, meslek edindirme ve psikososyal destek programlarından yararlandığını aktardı.

Son 25 yılda Türkiye genelinde 309 yeni cezaevi inşa edildiğini, çağın gereklerine uymayan 400'den fazla eski cezaevinin ise kapatıldığını kaydeden Yıldırım, cezaevlerinin "daha fazla insan yatsın diye değil, insani koşullarda infaz sağlamak için" yapıldığını dile getirdi. Cezaevi yatırımlarının siyasi bir getirisinin olmadığını ifade eden Yıldırım, bu yatırımların tamamen insan onuruna yakışır koşullar oluşturma amacı taşıdığını söyledi.

İnsan hakları ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini belirten Yıldırım, personelin eğitimine özel önem verdiklerini, son yıllarda yüzlerce psikolog ve uzman personelin sisteme kazandırıldığını ifade etti. Fiziki yapı kadar insan unsurunun da değişmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Her şeyi değiştirebilirsiniz ama insanı değiştirmezseniz başa dönersiniz" dedi.

Türkiye'nin ceza infaz alanında uluslararası alanda da takdir gördüğünü belirten Yıldırım, Dünya Cezaevleri Birliği ve Avrupa Cezaevleri Birliği tarafından verilen ödüllerin, son yıllarda uygulanan politikaların doğru olduğunu gösterdiğini söyledi. Avrupa'daki önyargılara rağmen canlı oylamayla Türkiye'ye verilen ödüllerin önemine dikkat çekti.

Cezaevlerinde denetim mekanizmalarının güçlü olduğunu vurgulayan Yıldırım, ulusal ve uluslararası birçok kurumun cezaevlerini habersiz denetleyebildiğini, tespit edilen her eksikliğin giderilmesi için hızlı şekilde harekete geçtiklerini belirtti. Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların devlete emanet olduğunu ifade eden Yıldırım, görevini kötüye kullanan personel hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Toplumda "cezasızlık algısı" olduğuna da değinen Yıldırım, rakamların bu algıyı doğrulamadığını ifade ederek, Türkiye'nin ceza infaz süreleri açısından birçok Avrupa ülkesinden daha sert bir tabloya sahip olduğunu kaydetti. Cezaevlerindeki yoğunluğa dikkat çeken Yıldırım, kapasite sorununa rağmen bireyselleştirilmiş infaz sistemi, eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Programın sonunda MMG Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Ada, verdiği bilgiler dolayısıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'a teşekkür ederek plaket takdim etti. Hatıra fotoğrafının ardından toplantı sona erdi.