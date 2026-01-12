TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
'Reklam Kurulu 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı'
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
Kara Kuvvetleri'ne operasyon düzenlendi: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
MMG Ankara Şubesinin toplantısında konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, ceza infaz sisteminde son 25 yılda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, dizilerde ve filmlerde yer alan cezaevi sahnelerinin büyük ölçüde gerçeği yansıtmadığını söyledi.

12 Ocak 2026
MMG Ankara Şubesinde 10 Ocak 2025 Cumartesi günü düzenlenen toplantıya, MMG Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, üyeler, yargı mensupları ve farklı sektörlerden davetliler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MMG Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Ada, cezaevi mimarisi ve teknik altyapı kadar infaz sisteminin genel işleyişinin de önemli olduğunu vurgulayarak, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ı konuk ettiklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, toplumun cezaevi algısının büyük ölçüde diziler, filmler ve geçmişte yaşanan travmatik örnekler üzerinden şekillendiğini belirtti. Yıldırım, "Televizyonlarda izlenen cezaevi sahnelerinin neredeyse tamamı gerçeklikten uzak. Günümüz cezaevleri yerine 1950'lerin koşullarını yansıtan sahnelerle algı oluşturuluyor" dedi.

Ceza infaz sisteminin multidisipliner bir alan olduğunu ifade eden Yıldırım, mimariden psikolojiye, güvenlikten eğitime kadar pek çok farklı disiplini aynı anda yönetmek zorunda olduklarını söyledi. Cezaevlerinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım, her yıl yüz binlerce hükümlü ve tutuklunun eğitim, meslek edindirme ve psikososyal destek programlarından yararlandığını aktardı.

Son 25 yılda Türkiye genelinde 309 yeni cezaevi inşa edildiğini, çağın gereklerine uymayan 400'den fazla eski cezaevinin ise kapatıldığını kaydeden Yıldırım, cezaevlerinin "daha fazla insan yatsın diye değil, insani koşullarda infaz sağlamak için" yapıldığını dile getirdi. Cezaevi yatırımlarının siyasi bir getirisinin olmadığını ifade eden Yıldırım, bu yatırımların tamamen insan onuruna yakışır koşullar oluşturma amacı taşıdığını söyledi.

İnsan hakları ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini belirten Yıldırım, personelin eğitimine özel önem verdiklerini, son yıllarda yüzlerce psikolog ve uzman personelin sisteme kazandırıldığını ifade etti. Fiziki yapı kadar insan unsurunun da değişmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Her şeyi değiştirebilirsiniz ama insanı değiştirmezseniz başa dönersiniz" dedi.

Türkiye'nin ceza infaz alanında uluslararası alanda da takdir gördüğünü belirten Yıldırım, Dünya Cezaevleri Birliği ve Avrupa Cezaevleri Birliği tarafından verilen ödüllerin, son yıllarda uygulanan politikaların doğru olduğunu gösterdiğini söyledi. Avrupa'daki önyargılara rağmen canlı oylamayla Türkiye'ye verilen ödüllerin önemine dikkat çekti.

Cezaevlerinde denetim mekanizmalarının güçlü olduğunu vurgulayan Yıldırım, ulusal ve uluslararası birçok kurumun cezaevlerini habersiz denetleyebildiğini, tespit edilen her eksikliğin giderilmesi için hızlı şekilde harekete geçtiklerini belirtti. Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların devlete emanet olduğunu ifade eden Yıldırım, görevini kötüye kullanan personel hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Toplumda "cezasızlık algısı" olduğuna da değinen Yıldırım, rakamların bu algıyı doğrulamadığını ifade ederek, Türkiye'nin ceza infaz süreleri açısından birçok Avrupa ülkesinden daha sert bir tabloya sahip olduğunu kaydetti. Cezaevlerindeki yoğunluğa dikkat çeken Yıldırım, kapasite sorununa rağmen bireyselleştirilmiş infaz sistemi, eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Programın sonunda MMG Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Ada, verdiği bilgiler dolayısıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'a teşekkür ederek plaket takdim etti. Hatıra fotoğrafının ardından toplantı sona erdi.

