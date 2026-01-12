TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
'Reklam Kurulu 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı'
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
Kara Kuvvetleri'ne operasyon düzenlendi: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Kardeşinin kimliğiyle gizlenen FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ'ye üye olma suçundan 9 yıldır aranan şüpheli, kendi kimliği gibi kullandığı kardeşinin kimliğiyle saklandığı evde yakalandı.

12 Ocak 2026 12:44, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 13:50
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2017'den bu yana aranan A.U.A.'nın izini sürdü.

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 yıldır firari olan A.U.A.'nın Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne annesini yolcu etmeye geldiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler ulaşana kadar şüpheli otogardan ayrıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 6 Ocak'ta, akşam saatlerinde yanında bir kadınla tekrar otogara geldiğini tespit etti. Burada yapılan GBT kontrolünde şüphelinin, kardeşi M.A.'nın kimliğini beyan ettiği ve M.A.'nın aranması olmadığı için serbest bırakıldığı anlaşıldı.

Polisin ekipleri, kardeş M.A.'nın o saatlerde aracıyla şehrin başka bir noktasında olduğunu belirleyince, şüphelinin "kimlik sahteciliği" yaptığı anlaşıldı.

Şüphelinin kardeşi M.A.'nın bilgileriyle bir otelde konakladığı, ancak ücretini peşin ödediği otelden "Cenazem var." diyerek erken ayrıldığı belirlendi. Şüphelinin yanındaki kadının Antalya'ya gitmek üzere otogara gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, kadının taksiyle geldiği adresi tespit etti.

Sille Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda A.U.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda kardeşine ait kimlik ve kardeşinin bilgilerini içeren dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U.A. tutuklandı.

Şüpheliye yer temin eden 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

