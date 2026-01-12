2026 Yılı Yönetici Görevlendirme ve Öğretmen Yer Değiştirme Takvimleri Açıklandı
2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı takvimi kapsamında, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreçleri ile öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin tarihleri belirlenmiştir. Tercih başvuruları, sonuç ilanları ve ilişik kesme işlemleri için farklı tarihler öngörülmüştür. Norm kadro fazlası öğretmenlerin dağılımı, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, mazerete bağlı yer değiştirme ve sözleşmeli öğretmen eşlerinin aile birliği başvuruları da takvimde detaylandırılmıştır.
Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi
- Özel program ve proje okulları için tercih başvuruları 5-8 Mayıs 2026 tarihlerinde alınacak, sonuçlar 8 Haziran 2026'da ilan edilecek. Öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026, yöneticiler için ise 10 Temmuz 2026'da yapılacak.
- Yeniden yönetici görevlendirme kapsamında tercihler 11-15 Haziran 2026 arasında alınacak, sonuçlar 18 Haziran 2026'da açıklanacak, tebligat ve ilişik kesme işlemleri 10 Temmuz 2026'da tamamlanacak.
- İlk defa yönetici görevlendirme başvuruları 24-26 Haziran 2026, sonuçlar 1 Temmuz 2026, tebligat ve ilişik kesme işlemleri 10 Temmuz 2026.
- Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için tercihler 17-22 Temmuz 2026, sonuçlar 24 Temmuz 2026, ilişik kesme işlemleri 27 Temmuz 2026.
Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri
- Norm kadro fazlası öğretmenlerin dağılımı (Ocak): Başvurular 7-9 Ocak 2026, kadrolu atama 12 Ocak 2026, sözleşmeli atama 13 Ocak 2026, tebligat ve ilişik kesme 16 Ocak 2026.
- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme: Başvurular 4-6 Mayıs 2026, atama 11 Mayıs 2026, tebligat ve ilişik kesme 26 Haziran 2026.
- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme: Başvurular 14-20 Mayıs 2026, atama 22 Mayıs 2026, tebligat ve ilişik kesme 26 Haziran 2026.
- Mazerete bağlı yer değiştirme (yarıyıl tatili): İl içi ve iller arası başvurular 14-19 Ocak 2026, atamalar sırasıyla 23 Ocak 2026 ve 30 Ocak 2026.
- Mazerete bağlı yer değiştirme (yaz tatili): İl içi başvurular 13-24 Temmuz 2026, atama 30 Temmuz 2026; iller arası başvurular 13-24 Temmuz 2026, ikinci aşama başvurular 4-7 Ağustos 2026, atama 11 Ağustos 2026.
- Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmenlerin dağılımı: Başvurular 26-28 Ağustos 2026, atama 31 Ağustos 2026, tebligat ve ilişik kesme 1 Eylül 2026.
- Sözleşmeli öğretmen eşlerinin aile birliği başvuruları: Başvurular 24-26 Ağustos 2026, atama 28 Ağustos 2026, tebligat ve ilişik kesme 31 Ağustos 2026.
