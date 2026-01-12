TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
'Reklam Kurulu 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı'
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
Kara Kuvvetleri'ne operasyon düzenlendi: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
2026 Yılı Yönetici Görevlendirme ve Öğretmen Yer Değiştirme Takvimleri Açıklandı

2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

12 Ocak 2026
2026 Yılı Yönetici Görevlendirme ve Öğretmen Yer Değiştirme Takvimleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı takvimi kapsamında, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreçleri ile öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin tarihleri belirlenmiştir. Tercih başvuruları, sonuç ilanları ve ilişik kesme işlemleri için farklı tarihler öngörülmüştür. Norm kadro fazlası öğretmenlerin dağılımı, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, mazerete bağlı yer değiştirme ve sözleşmeli öğretmen eşlerinin aile birliği başvuruları da takvimde detaylandırılmıştır.

Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi

  • Özel program ve proje okulları için tercih başvuruları 5-8 Mayıs 2026 tarihlerinde alınacak, sonuçlar 8 Haziran 2026'da ilan edilecek. Öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026, yöneticiler için ise 10 Temmuz 2026'da yapılacak.
  • Yeniden yönetici görevlendirme kapsamında tercihler 11-15 Haziran 2026 arasında alınacak, sonuçlar 18 Haziran 2026'da açıklanacak, tebligat ve ilişik kesme işlemleri 10 Temmuz 2026'da tamamlanacak.
  • İlk defa yönetici görevlendirme başvuruları 24-26 Haziran 2026, sonuçlar 1 Temmuz 2026, tebligat ve ilişik kesme işlemleri 10 Temmuz 2026.
  • Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için tercihler 17-22 Temmuz 2026, sonuçlar 24 Temmuz 2026, ilişik kesme işlemleri 27 Temmuz 2026.

Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri

  • Norm kadro fazlası öğretmenlerin dağılımı (Ocak): Başvurular 7-9 Ocak 2026, kadrolu atama 12 Ocak 2026, sözleşmeli atama 13 Ocak 2026, tebligat ve ilişik kesme 16 Ocak 2026.
  • İl içi isteğe bağlı yer değiştirme: Başvurular 4-6 Mayıs 2026, atama 11 Mayıs 2026, tebligat ve ilişik kesme 26 Haziran 2026.
  • İller arası isteğe bağlı yer değiştirme: Başvurular 14-20 Mayıs 2026, atama 22 Mayıs 2026, tebligat ve ilişik kesme 26 Haziran 2026.
  • Mazerete bağlı yer değiştirme (yarıyıl tatili): İl içi ve iller arası başvurular 14-19 Ocak 2026, atamalar sırasıyla 23 Ocak 2026 ve 30 Ocak 2026.
  • Mazerete bağlı yer değiştirme (yaz tatili): İl içi başvurular 13-24 Temmuz 2026, atama 30 Temmuz 2026; iller arası başvurular 13-24 Temmuz 2026, ikinci aşama başvurular 4-7 Ağustos 2026, atama 11 Ağustos 2026.
  • Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmenlerin dağılımı: Başvurular 26-28 Ağustos 2026, atama 31 Ağustos 2026, tebligat ve ilişik kesme 1 Eylül 2026.
  • Sözleşmeli öğretmen eşlerinin aile birliği başvuruları: Başvurular 24-26 Ağustos 2026, atama 28 Ağustos 2026, tebligat ve ilişik kesme 31 Ağustos 2026.

2026 Proje Okulları Öğretmen Atama - Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.

2026 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi için tıklayınız.

