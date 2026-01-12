Evlenecek çiftlere maddi destek

Zekeriya ELTİMUR.

Türkiye Diyanet Vakfı, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında "İki insan bir hayat" sloganıyla evlenmek isteyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi gençlere 500 bin lira maddi destek sağlayacak. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, vakfın genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, projenin detaylarını paylaştı.

Başvurular 13 Mart'ta başlayacak ve 31 Mart'a kadar vakfın web sitesi üzerinden alınacak.

Mayıs ayında ise başvuranlar arasından kriterlere uyanlar seçilecek. Destek tamamen hibe olarak verilecek ve geri alınmayacak.

Başvuru Şartları

Aile gelirinin iki asgari ücreti geçmemesi gerekmektedir.

8-35 yaş arası gençler başvuruda bulunabilir.

gençler başvuruda bulunabilir. Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak şarttır.

Başvurular 13 Mart'ta başlayacak, 31 Mart'ta sona erecek.

Sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.

Proje Detayları

İzani Turan, projenin ayrıntılarını paylaşırken, 2026-2035 yılının Aile Yılı ilan edildiğini ve bu kapsamda böyle bir destek programı başlattıklarını belirtti. Turan, "500 bin lirayı geri almak gibi bir niyetle vermiyoruz. Tamamen hibe ve yardım olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.



