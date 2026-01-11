Türk Eğitim-Sen Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliğini Yargıya Taşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, eğitim camiasında tartışmalara yol açtı. Türk Eğitim-Sen, yönetmelikte yer alan ve öğretmenlerin kazanılmış haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle birçok maddeyi yargıya taşıyacağını duyurdu.

12 Yıl Rotasyonu ve Mazeret Tayini Engeli Yargıda

Sendika tarafından yapılan açıklamada, yönetmeliğin 28. maddesiyle getirilen "12 yıl aynı okulda görev yapan öğretmene rotasyon" uygulamasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu vurgulandı. 2015 yılından bu yana kağıt üzerinde kalan bu düzenlemenin yeniden getirilmesinin çalışma barışını bozacağı ifade edildi.

Ayrıca, il içi mazeret tayini haklarına getirilen kısıtlama en çok tepki çeken noktalardan biri oldu. Yönetmeliğin 29/5. maddesiyle, mazeretin bulunduğu ilçe ile görev yapılan ilçenin aynı grupta olması durumunda tayin hakkı verilmemesi, "normlar hiyerarşisine aykırılık" ve "aile bütünlüğünün korunması ilkesiyle çelişki" olarak nitelendirildi.

Norm Fazlası Öğretmenler İçin "Re'sen Atama" Tehlikesi

Türk Eğitim-Sen, norm kadro fazlası öğretmenlerin durumuna ilişkin şu kritik uyarılarda bulundu:

Hizmet Süresi Mağduriyeti: Re'sen atama tehdidiyle tercih yapmaya zorlanan öğretmenlerin eski okullarındaki sürelerinin sayılmaması hakkaniyete aykırı bulundu.

Uzak İlçelere Görevlendirme: İhtiyaç fazlası öğretmenlerin ikametlerinden uzak yerlere mazeretleri gözetilmeksizin gönderilmesinin önünün açıldığı belirtildi.

Branş Dışı Çalıştırma: Norm fazlası öğretmenlerin "Akademi" eğitimiyle kendi alanları dışında çalışmaya zorlanmasının eğitim kalitesini düşüreceği savunuldu.

%50 Artırımlı Hizmet Puanı Uygulaması Kaldırıldı

Eski yönetmelikte yer alan ve zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenleri teşvik eden %50 artırımlı hizmet puanı uygulamasının yeni yönetmelikte yer almaması, sendikanın bir diğer itiraz noktası oldu. Bu kararın, mahrumiyet bölgelerinde öğretmen açığının artmasına neden olacağı öngörülüyor.

Türk Eğitim-Sen'in İtiraz Ettiği Temel Noktalar: