Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Boşanma aşamasındaki eşini vuran kocadan ürküten mesaj

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Y'yi (21) tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaralayan A.Y'ın (30), olaydan kısa süre önce sanal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Şüphelinin mesajında, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı görüldü. Öte yandan, şüpheli verdiği ifadesinde "Defalarca aldatıldım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 15:47, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 16:10
Boşanma aşamasındaki eşini vuran kocadan ürküten mesaj

Kanlı olay, dün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları belirtilen çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.Y, üzerindeki tabancayla eşi Tuğçe Y'ye ateş açtı. Göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 1 çocuk annesi Tuğçe Y, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan A.Y'nın ifadesinde, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia ederek bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği bildirildi. Şüphelinin, saldırıdan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise soruşturma dosyasına girdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

