Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü itibarıyla yerini daha ılıman bir hava dalgasına bırakacağını duyurdu. Batı bölgelerden başlayarak artacak olan sıcaklıklar, perşembe günü İstanbul'da 12, İzmir'de ise 17 dereceye kadar çıkacak.

Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, çarşamba günü ülkeyi terk edecek, sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü ülkeyi terk edeceğini belirtti.

Çarşambadan itibaren yurdun kuzey bölgelerinde aralıklarla yağış görüleceğini aktaran Çelik, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların yavaş yavaş yükselerek mevsim normallerine çıkacağını söyledi.

Şu anda Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da kar kalınlıklarının yüksek olduğunu bildiren Çelik, kar yağışının yarın özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacağını, daha sonra da yurdu terk edeceğini anlattı.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi yüksek bölgelerde çığ riskinin sürdüğünü belirten Çelik, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çelik, "Kayak merkezlerinde 2 metreye yaklaşan kar kalınlıkları var şu anda. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde daha yüksek kar kalınlıkları mevcut. İl merkezlerinde bakıldığında özellikle Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye yakın şu anda. Salı ve çarşamba günü de Bitlis ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışları göreceğiz." diye konuştu.

- İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü 12 dereceye çıkacak

İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybetmeye başladığını, yarın sabah saatlerinde şehrin kuzey kesimlerinde yağış beklendiğini aktaran Çelik, İstanbul'da çarşamba günü yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu bir hava öngörüldüğünü söyledi.

Ankara'da yarın hafif kar yağışı beklendiğini dile getiren Çelik, "Çarşamba ve perşembe günü Ankara'da yağış beklenmiyor ancak hava parçalı, çok bulutlu olacak." dedi.

İzmir'de de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"3 büyükşehirde sıcaklıklar çarşambadan itibaren kademeli olarak artacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık yarın 4 dereceyken, çarşamba günü 10, perşembe günü 12 derece olacak. Ankara'da en yüksek sıcaklık yarın ve çarşamba günü 1 dereceyken, perşembe günü 5 dereceye kadar yükseliyor. İzmir'de ise sıcaklıklar yarın 9, çarşamba 14, perşembe günü 17 derece olacak."

