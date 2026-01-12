Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Bakan Tunç açıkladı: Bürosunu kurmak isteyen avukatlara ek kredi!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
Eğitim

Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı, KGF ve Halkbank arasında imzalanan 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' ile 29 yaş altı mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının kendi işlerini kurması teşvik edilecek. Yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL'lik bütçenin ayrıldığı proje kapsamında, hem kendi işini kuran genç girişimciler hem de bu mezunları kendi alanında istihdam eden KOBİ'ler uygun şartlarda krediye erişebilecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 16:20, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 16:20
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında imzalanan 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmaları ve mezuniyet alanlarında istihdam edilmeleri teşvik edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, KGF ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında genç istihdamını desteklemek amacıyla 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin kendi işlerini kurmaları ve KOBİ'ler bünyesinde mezun oldukları alanda istihdam edilmelerini desteklemek üzere elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşılması amaçlanıyor.

Protokol çerçevesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup kendi alanında iş kuran girişimcilerin ve mezunları alanında istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak için KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL bütçe ayrılması öngörülüyor.

'100 ÖĞRENCİDEN 43'Ü MESLEKİ EĞİTİMDE'

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hem müsteşar olarak bakanlıkta çalıştığı dönemde hem de bakan olduktan sonraki dönemde üzerinde en çok kafa yorduğu alanlardan bir tanesinin mesleki ve teknik eğitimi olduğunu vurgulayarak, "2025-2026 itibarıyla 100 ortaöğretim öğrencisinden 43'ünün mesleki ve teknik eğitimi tercih ettiği bir noktaya geldik. Neler yapıldı? OSB içinde ve dışındaki mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarına hazineden teşvik ödenmesi, ihtiyaç duyulan nitelikli eleman alanlarının tespit edilerek, o alanlarda eğitim öğretimin teşvik edilmesi, ardından öğrencilerin eğitim kademelerine göre, pozisyonlarına göre, ustalık ve kalfalık durumlarına göre asgari ücretin yüzde 30'u ve yüzde 50'si oranında ücretlendirilmesi. Ardından çocuklarımızın işbaşı eğitimlerinin teşvik edilmesi ve işbaşı eğitimleri esnasında, stajları esnasında işyeri kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması ve hepsinden de önemlisi tüm bunları yaparken de teorik ve 'ben bilirim' mantığıyla yaklaşan merkeziyetçi bir mantıkla değil tam tersine sahayı dolaşarak ticaret odaları, sanayi odaları, meslek örgütleri, il istihdam kurulları, ilgili ve yetkili kimler varsa konuşarak ne tür nitelikte elemana ihtiyaç duyulduğu, Türkiye'nin kalkınma yapılması açısından ne, hangi alanlarda uzmanlaşmış elemanlara ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Bunların en iyi şekilde eğitim alabilecekleri ortamlar, hem fiziki ortamlar hem teknolojik ortamlar oluşturuldu" dedi.

'GİRİŞİMCİLİKLERİ DESTEKLENECEK'

Bakan Tekin, "Kredi Garanti Fonu ve Halkbank, meslek ve teknik eğitimi alan çocuklarımızın eğitimlerinden sonra kendi iş ile ilgili meslekleri ile ilgili girişimciliklerini destekleyebilecek güzel bir etkinliğin içerisine girdik. Hem genç girişimcilerin desteklenmesi hem bu anlamda nitelikli bir biçimde yetişmiş gençlerin desteklenmesi ülke açısından millet açısından çok faydalı birer girişim. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

