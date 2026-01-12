Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de 'ölümcül virüsler' yayılıyor

Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Bakan Tunç açıkladı: Bürosunu kurmak isteyen avukatlara ek kredi!
Bakan Tunç açıkladı: Bürosunu kurmak isteyen avukatlara ek kredi!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Motorine zam gelecek
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
Ana sayfaHaberler Dünya

Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de 'ölümcül virüsler' yayılıyor

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail'in uyguladığı açlık politikaları ve sağlık sistemine yönelik kısıtlamalar nedeniyle bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu, ölümcül solunum yolu virüslerinin Gazze'de hızla yayıldığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 16:35, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 16:36
Yazdır
Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de 'ölümcül virüsler' yayılıyor

Filistin'in Sesi Radyosuna konuşan Ebu Silmiyye, "Muhtemelen mutasyona uğramış grip veya koronavirüs türleri olan solunum yolu virüsleri yayılıyor. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi çöken insanlar bu virüslere karşı savunmasız hale geliyor ve ölümler artıyor." dedi.

Gazze'deki durumu "soykırım savaşı ile kitlesel yerinden edilmenin yol açtığı salgınların birleşimi" olarak nitelendiren Ebu Silmiyye, tablonun "trajik ve kasvetli" olduğunu ifade etti.

Ebu Silmiyye, İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle sağlık sisteminin ağır bir krizle karşı karşıya kaldığını, ilaç, tıbbi malzeme ile test ve teşhis ekipmanlarının girişinin büyük ölçüde engellendiğini vurguladı.

Yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlarda ısıtma imkanının olmaması nedeniyle kış başından bu yana aşırı soğuk yüzünden ölümlerin yaşandığına değinen Ebu Silmiyye, "Hastanelerde doluluk oranı yüzde 150'ye ulaştı. Savunmasız gruplara yönelik rutin aşılama programlarını yürütmek artık imkansız hale geldi." dedi.

Ebu Silmiyye, barınaklardaki aşırı kalabalığın ve acil tıbbi müdahale yetersizliğinin, hastalıkların yayılmasını hızlandıracağını ve sert hava koşullarıyla birlikte can kayıplarını artıracağını belirtti.

- Sağlık sistemi çöktü

İki yılı aşkın süre devam eden saldırılar boyunca Gazze'de hastaneler ve sağlık tesislerinin büyük bölümü tahrip edildi.

Abluka ve yardım girişine getirilen kısıtlamalar, ilaç ve tıbbi ekipman kıtlığına yol açarak sağlık sistemini felç etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ilaç kıtlığı yüzde 52'ye, tıbbi sarf malzemesi kıtlığı ise yaklaşık yüzde 71'e ulaştı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye giren tıbbi yardım kamyonlarını, aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düşürdüğünü ve bunun kritik bir sağlık krizine neden olduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinli ise Gazze'de son derece ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze nüfusunun büyük bölümü gıda güvensizliği ve derin yoksulluk nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Bu durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve salgın hastalıklara karşı kırılganlığın artmasına yol açıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar iki yılı aşkın süre devam etti.

Bu süreçte 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.

Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor.

Ateşkesten bu yana 442 Filistinli yaşamını yitirdi, 1236 kişi yaralandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber