Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,1400 43,1410 43,1260 43,1270 Avro 50,2800 50,2810 50,4600 50,4610 Sterlin 58,0060 58,0160 58,1760 58,1860 İsviçre frangı 53,9910 54,0010 54,1960 54,2060 ANKARA ABD doları 43,1100 43,1900 43,0960 43,1760 Avro 50,2400 50,3200 50,4200 50,5000 Sterlin 57,9460 58,1560 58,1160 58,3260