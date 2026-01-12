Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!

Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Öğrencilerin gözü şimdi İstanbul için gelecek 13 Ocak tarihli kar tatili açıklamasına çevrildi. Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

MALATYA

Malatya'nın Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan Yazıhan ilçesinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

Bu arada Malatya-Darende ile Darende-Gürün kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici ve kamyon trafiğine kapatıldı.

SİNOP

Sinop'ta kar nedeniyle bazı ilçelerde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini yarın da devam ettirmesinin beklendiği vurgulandı.

Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitim öğretime ara verilmiştir."

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezi, Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde 13 Ocak 2026 Salı günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BATMAN

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde bu gece beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve yarın da devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü ilçede, bugün yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.

Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 4 ilçenin de bazı okullarında eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.

TUNCELİ



Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.