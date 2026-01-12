Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
TCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacak
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında uyuşturucuyu polis uygulama noktasından avukat kimliğiyle geçiren bir avukatın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 20:55, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 20:52
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de uyuşturucu madde 'imal ve ticareti' yapıldığı ihbarı üzerine 9 Ocak'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında polis, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 kilo 201 gram skunk, 217 kilogram kokain, 28 adet satışa hazır halde toplam 145 gram skunk, 21 adet satışa hazır halde toplam 27 gram kokain, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 52 adet fişek cd 14 bin 550 TL para ele geçirildi. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden avukat E.E.'nin polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği ve diğer şüphelilerle ortak hareket edip, kuryelik yaptığı belirtildi.

