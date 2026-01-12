Silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu öldü

Muhammed Yeşil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Havutlu Mahallesi'nde Bekir Yeşil (43) ve oğlu Muhammed Yeşil (16) "kız kaçırma" meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen bir kişi tarafından sokakta tabancayla vuruldu.

