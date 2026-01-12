Ünlü oyuncu yeniden hastaneye kaldırıldı

Geniş Aile dizisindeki performansıyla akıllara kazınan oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, daha önce de karaciğer yetmezliği sebebiyle hasteneye kaldırılmıştı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumu ciddiyetini koruyan Özkan için kardeşi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun Bilgisine, Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Umut Özkan."