Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!

Kürsüde uygunsuz davranış, hakaret, tehdit, Meclis düzenini bozma gibi fiili gerçekleştiren milletvekilleri yandı. Uyarı, geçici çıkarma ve uzaklaştırma alan vekillere maaş kesintisi, oturuma katılmama ve TBMM'ye giriş yasağı gibi cezalar uygulanacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 07:32, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 07:34
Meclis'te iç tüzük değişikliği için çalışmalar hız kazandı. Edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un iç tüzük değişikliği mesajından sonra Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığının aralık ayında Fransa Parlamentosunda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri Raporu'nu hazırlayarak milletvekillerine dağıttığı ortaya çıktı.

Rapor, TBMM iç tüzüğünün değiştirilerek yasama faaliyetlerinin hızlandırılması için komisyonları merkeze alan bir model öneriyor.

KANUNLAR 'PİŞMİŞ' GELECEK

Model; özellikle yasama kalitesi, denetim kapasitesi ve bütçe sürecinde Meclis'in ağırlığını artırmayı hedefliyor. Bu modele göre, kanunların ana metni komisyonlarda yazılacak. Komisyonların raporları belirleyici rol oynayacak. Böylece "Kanunlar komisyonlarda pişmeden genel kurula geliyor" eleştirilerinin önü alınmış olacak

FRANSIZ USULÜ CEZALAR

Fransa Parlamentosu'nun disiplin ceza modeli de TBMM'ye uyarlanması öneriler arasında yer alıyor. Hafiften ağıra doğru dört dereceli bir disiplin modeli üzerinde duruluyor. Buna göre, uyarı ve düzene davet yaptırımında basit sözlü ihtar düzeyinde olacak. Maddi yaptırım uygulanmayacak.

KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

"Tutanaklara Geçen Uyarı" ceza getirecek. Bu ceza tutanaklara işlenecek ve uyarı alan milletvekillinin maaşında bir ay süreyle dörtte bir oranında kesinti yapılacak. Kınama cezasında ise yarım maaş kesinti gündemdeyken, "Geçici Çıkarma" ya da "Meclis'ten Uzaklaştırma" da ise 2 ay süreyle yarım maaş kesintisi, 15 birleşim Meclis çalışmalarına ve binaya giriş yasağı verilecek.

BUNU YAPANLAR YANDI

Suçun tekrarında bu cezanın süresi 30 birleşime çıkarılacak. Bu ceza Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı tarafından önerilecek ve ağır durumlarda genel kurul onayına sunulacak. Cezalar genellikle kürsüde uygunsuz davranış, hakaret, tehdit, Meclis düzenini bozma gibi durumlarda uygulanacak.

2018 İÇ TÜZÜĞÜNE EKLENMİŞTİ

2018 yılında TBMM iç tüzüğüne, disiplin cezası alan milletvekilinin maaş ve ödeneklerinde kesinti yapılmasını öngören bir hüküm eklendi. Bu hükme göre, kınama cezası alan bir vekilin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclis'ten geçici çıkarma cezası alanın ise üçte ikisi kesilebilecekti. Ancak bu uygulama Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.


