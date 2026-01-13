Boğaziçi Üniversitesi tarihinde ilk kez ilk 400'e girdi

Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Ali Babacan'dan kamu personel rejimi, memur maaşları ve enflasyona dair değerlendirme
Ali Babacan'dan kamu personel rejimi, memur maaşları ve enflasyona dair değerlendirme
Ana sayfaHaberler Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi tarihinde ilk kez ilk 400'e girdi

Boğaziçi Üniversitesi, kampüs içindeki bir kesimin 5 yıldır süregelen engelleme çabalarına ve ideolojik protestolarına rağmen, akademik dünyada tarihinin en büyük sıçramasını gerçekleştirdi. QS Dünya Üniversite Sıralamaları'nda 371. sıraya yükselen üniversite, "sırtını dönenlere" en net cevabı bilimsel başarıyla verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 08:07, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 08:09
Yazdır
Boğaziçi Üniversitesi tarihinde ilk kez ilk 400'e girdi

Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi, yönetim değişikliğinin ardından yakaladığı ivmeyle dünya devlerini geride bırakmaya devam ediyor. Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'in yayımladığı son rapor, Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihinde ilk kez QS (Quacquarelli Symonds) sıralaması esas alınarak dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasına, hem de 371. sıradan girerek büyük bir başarıya imza attığını belgeledi.

Eski Alışkanlıklar vs. Yeni Başarılar

Üniversitede 2021 yılından bu yana, Cumhurbaşkanı tarafından atanan yönetimi kabullenmekte zorlanan eski yönetim yanlısı bir grup akademisyen, her gün rektörlük binasına sırtlarını dönerek protestolarını sürdürüyor. Ancak bu grubun iddialarının aksine, üniversitenin yönetimindeki değişim; bilimsel üretkenliği, uluslararası araştırma ağını ve akademik itibarı rekor seviyeye taşıdı. Mevcut Rektörün 30 yılı aşkın süredir bu üniversitenin bir parçası olduğu gerçeğini görmezden gelen bu protestolar, başarı grafiği yükseldikçe "akademik bir gelenek"ten ziyade "ideolojik bir inat" olarak yorumlanmaya başlandı.

Bilimsel Üretim Protestoları Bastırdı

Haberlere sık sık "eylemlerle" yansıyan Boğaziçi'nde, perde arkasındaki gerçek tablonun bilim olduğu kanıtlandı. Rektörlük binasına sırtını dönenler kendi gündemlerinde kalırken, üniversitenin genel akademik kadrosu ve yönetimi yüzünü dünyaya ve geleceğe döndü. Makale başına atıf oranlarından işveren itibar sıralamasına kadar her alanda puan artıran Boğaziçi, artık sadece eylemlerle değil, küresel eğitim elitleri arasındaki yeriyle konuşuluyor.

"Sırt Dönmenin Dayanılmaz Hafifliği"
Kampüsteki protestocuların sergilediği tutum, üniversitenin yakaladığı bu somut başarı karşısında akademik kamuoyunda da sorgulanmaya başladı. "Üniversiteye kayyum atandı, bilim bitti" algısı yaratmaya çalışan çevrelerin aksine, veriler Boğaziçi'nin "altın çağını" yaşamaya başladığını gösteriyor. 1500 üniversite arasından sıyrılıp 371. sıraya yerleşen kurumda, yönetimin vizyonu ile ideolojik direnç arasındaki fark her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber