Boğaziçi Üniversitesi tarihinde ilk kez ilk 400'e girdi

Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi, yönetim değişikliğinin ardından yakaladığı ivmeyle dünya devlerini geride bırakmaya devam ediyor. Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'in yayımladığı son rapor, Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihinde ilk kez QS (Quacquarelli Symonds) sıralaması esas alınarak dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasına, hem de 371. sıradan girerek büyük bir başarıya imza attığını belgeledi.

Eski Alışkanlıklar vs. Yeni Başarılar

Üniversitede 2021 yılından bu yana, Cumhurbaşkanı tarafından atanan yönetimi kabullenmekte zorlanan eski yönetim yanlısı bir grup akademisyen, her gün rektörlük binasına sırtlarını dönerek protestolarını sürdürüyor. Ancak bu grubun iddialarının aksine, üniversitenin yönetimindeki değişim; bilimsel üretkenliği, uluslararası araştırma ağını ve akademik itibarı rekor seviyeye taşıdı. Mevcut Rektörün 30 yılı aşkın süredir bu üniversitenin bir parçası olduğu gerçeğini görmezden gelen bu protestolar, başarı grafiği yükseldikçe "akademik bir gelenek"ten ziyade "ideolojik bir inat" olarak yorumlanmaya başlandı.

Bilimsel Üretim Protestoları Bastırdı

Haberlere sık sık "eylemlerle" yansıyan Boğaziçi'nde, perde arkasındaki gerçek tablonun bilim olduğu kanıtlandı. Rektörlük binasına sırtını dönenler kendi gündemlerinde kalırken, üniversitenin genel akademik kadrosu ve yönetimi yüzünü dünyaya ve geleceğe döndü. Makale başına atıf oranlarından işveren itibar sıralamasına kadar her alanda puan artıran Boğaziçi, artık sadece eylemlerle değil, küresel eğitim elitleri arasındaki yeriyle konuşuluyor.

"Sırt Dönmenin Dayanılmaz Hafifliği"

Kampüsteki protestocuların sergilediği tutum, üniversitenin yakaladığı bu somut başarı karşısında akademik kamuoyunda da sorgulanmaya başladı. "Üniversiteye kayyum atandı, bilim bitti" algısı yaratmaya çalışan çevrelerin aksine, veriler Boğaziçi'nin "altın çağını" yaşamaya başladığını gösteriyor. 1500 üniversite arasından sıyrılıp 371. sıraya yerleşen kurumda, yönetimin vizyonu ile ideolojik direnç arasındaki fark her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.