Türkiye'nin tıbbi bitki envanteri dijitale taşınıyor

Anadolu'nun asırlık halk hekimliği mirası ve darüşşifa kültürü, teknolojiyle buluştu. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje ile Türkiye'nin tıbbi bitki envanteri ve tarihi şifahaneleri, "Darüşşifa ve Geleneksel Tıbbi Bitkiler Bilgi Sistemleri" üzerinden halkın erişimine açılıyor.

Türkiye'nin tıbbi bitki envanteri dijitale taşınıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin biyoçeşitliliğini ve geleneksel tıp birikimini koruma altına alan dev bir dijital arşive imza attı. Yapılan çalışmalarla, hem geçmişin "Darüşşifaları" hem de doğanın eczanesi sayılan "Tıbbi Bitkiler" interaktif birer model haline getirildi.

Dijital Dönüşümde "Etnobotanik" Dönemi

Sistemin en dikkat çekici özelliği, sadece bitki isimlerini listelemekle kalmayıp, bu bitkilerin hangi bölgede yetiştiği, halk arasında hangi rahatsızlıklara karşı kullanıldığı ve doğru hazırlama yöntemleri gibi kritik bilgileri bilimsel bir tabanda sunması. Proje kapsamında 81 ilin tamamı taranarak, her şehirden en karakteristik iki bitki türü seçildi ve toplam 162 tür detaylıca arşivlendi.

Türkiye'nin Üç Büyük Şifa Rotası Belirlendi

Yapılan mekansal analizler, Türkiye'nin tıbbi bitki zenginliğinin üç ana hat üzerinde kümelendiğini ortaya koydu. Bu rotalar, gelecekte "sağlık turizmi" ve "etnobotanik turlar" için temel oluşturacak:

  • Akdeniz Aromatik Koridoru: Defne ve kekik ağırlıklı şifa hattı.
  • Karadeniz Fitoterapi Hattı: Ihlamur ve orman altı bitkilerinin hakim olduğu şifa yolu.
  • İç Anadolu-Ege Geçiş Kuşağı: Adaçayı ve kekiğin kültürel kümelenmesi.

23 Tarihi Darüşşifa 3D Modellerle Tanıtılacak

Sistem sadece bitkilerle sınırlı değil. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden miras kalan 23 tarihi darüşşifa, mimari yapılarından tarihsel işlevlerine kadar dijital ortamda modellendi. Bu sayede kullanıcılar, Anadolu'daki klasik tıp eğitiminin ve tedavi yöntemlerinin tarihsel yolculuğuna sanal ortamda tanıklık edebilecek.

Uzmanından Uyarı: Doğru Bilgiye Erişim

Resmi kaynaklar, internet ortamında tıbbi bitkilerle ilgili yayılan "bilgi kirliliğinin" önüne geçmek için bu sistemin bir referans noktası olacağını vurguluyor. Bakanlık bünyesinde hazırlanan aplikasyon ve web sitesinin, bitkilerin Latince adlarından kullanım dozajlarına kadar akademik bir süzgeçten geçmiş verileri sunması hedefleniyor.

