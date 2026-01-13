Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz

Modern savaş meydanlarında hayatta kalmanın ilk kuralı "görünmeden görmek" ilkesidir. HAVELSAN mühendisleri, bu ilkeyi yapay zeka ile birleştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muazzam bir yetenek kazandırdı. JDSI dergisinde detayları paylaşılan YOLOv8 SE tabanlı yapay zeka, düşmanın elektronik kulaklarına yakalanmadan çalışan bir hayalet göz gibi görev yapıyor.

Sinyal Yok, Teşhis Çok: Pasif Tespit Teknolojisi

Klasik radarlar ve aktif sensörler sinyal yaydıkları için düşman tarafından fark edilebilirken, bu yeni sistem tamamen pasif olarak çalışıyor. Mevcut elektro-optik cihazlarla entegre olan yapay zeka, hiçbir aktif sinyal yaymadan düşman araçlarını anında teşhis ediyor. %88,38 gibi yüksek bir doğrulukla hedef tespiti yapan sistem, mesafeyi de yine pasif yöntemlerle ölçerek Mehmetçiği fark edilmeden koruyor.

Zorlu Şartlarda Tam İsabet

Sadece iyi havada değil; sisli, dumanlı veya görüşün kısıtlı olduğu en zorlu hava şartlarında dahi en küçük hedefleri ayırt edebilen teknoloji, sahadaki komutanlar için gerçek bir "kuvvet çarpanı" olarak tanımlanıyor.

Savunma Sanayiinde Diğer Akademik Başarılar

JDSI dergisinde yer alan diğer yerli ve milli projeler, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yolculuğunu gözler önüne seriyor:

HAVELSAN Reflex Analytics: Karar verme sürelerini %39 kısaltan platform, dünya devlerini geride bırakarak karar tıkanıklığını aşmada %64,2 başarı sağladı.

TEİ - Yerli Jet Motoruna "Akustik" Dokunuş: Geliştirilen akustik karıştırma yöntemi ile jet motoru parçalarının dayanıklılığı %47 artırıldı. Bu, yerli jet motoru üretiminde kritik bir eşiğin aşıldığı anlamına geliyor.

Selçuk Üniversitesi - Kırılmaz Şifreleme: Geliştirilen hibrit metod, siber saldırı altında bile askeri verinin bozulmadan ve eksiksiz çözülmesini garanti altına alıyor.

ASELSAN - Kusursuz Uydu Testi: CubeSat uydularının dayanıklılık tahminlerini %10 daha isabetli yapan yeni matematiksel model, uzay çalışmalarına hız kazandıracak.

Editörün Notu: Stratejik Birikimin Küresel Sesi

Savunma Sanayii Akademi tarafından yayımlanan JDSI, yayın dilinin İngilizce olması ve açık erişim politikasıyla Türkiye'nin bilimsel literatürdeki yerini sağlamlaştırıyor. Dergi, sadece bir yayın değil, aynı zamanda Türk mühendislerinin "yapılamaz" denileni nasıl başardığını dünyaya anlatan stratejik bir belge niteliği taşıyor.