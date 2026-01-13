Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu

Hükümetin Meclis'e sunduğu yeni kanun teklifi, emekliler arasında büyük bir "puan" tartışmasını beraberinde getirdi. Memur emeklisine yapılan %18,6'lık artışa karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %12,1'de kalması, "6,5 puanlık fark neden giderilmiyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 09:02
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifindeyken, ortaya çıkan tablo SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde hayal kırıklığı yarattı. En düşük emekli maaşının %18,48 artışla 20 bin TL'ye yükseltilmesi olumlu karşılansa da, maaş zam oranları arasındaki eşitsizlik sosyal güvenliğin "eşitlik" ilkesini zorluyor.

SSK Emeklileri Yönünden 6,5 Puanlık "Uçurum" Kapıda

Son verilere göre memur ve memur emeklileri %18,6 zam alırken, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler %12,1'lik bir artışla yetinmek zorunda kaldı. Meclis'e gelen teklifte sadece en düşük memur aylığının iyileştirilmesine yönelik maddelerin yer alması, SSK ve Bağ-Kur'luların zam farkının "unutuulduğu" iddialarını güçlendirdi.

2024'teki "Emsal Karar" Hatırlatıldı: 7415 Sayılı Kanun Yine Gelecek mi?

Emekli dernekleri ve ekonomi çevreleri, 2024 yılında yaşanan benzer süreci hatırlatıyor. O dönemde de memur emeklisi %49,25 zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi %37,57'de kalmıştı. Ancak kamuoyunda oluşan tepki ve "refah payı" ihtiyacı üzerine hükümet geri adım atmış, 7415 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Geçici 102. madde eklenerek zamlar eşitlenmişti.

"Geçici Madde" Beklentisi

Bugün gelinen noktada emekliler, benzer bir "Geçici Madde" düzenlemesinin mevcut kanun teklifine eklenmesini talep ediyor. Aradaki 6,5 puanlık farkın kapatılmaması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alım gücünün memur emeklilerine göre ciddi oranda düşeceği vurgulanıyor.

Kulislerde Ne Konuşuluyor?

Meclis kulislerinden sızan bilgilere göre, kanun teklifinin komisyon görüşmeleri sırasında muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının baskısıyla bir "ek madde" eklenmesi ihtimal dahilinde. Ancak ekonomi yönetiminin bütçe disiplini gerekçesiyle bu farkın kapatılmasına soğuk baktığı da gelen duyumlar arasında.

