İHH, 2025'te Sudan'da 2 milyon kişiye yardım ulaştırdı

Nisan 2023'ten bu yana devam eden iç savaşta, resmi rakamlara göre 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 14 milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kalırken, 25 milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin her geçen gün zorlaştığı bölgelerde İHH, gıda, su, sağlık, hijyen ve barınma alanlarında kapsamlı yardımlar gerçekleştirdi. Vakıf, savaşın başından bu yana bölgeye 8 İyilik Gemisi'yle toplamda 333 konteyner yardım malzemesi ulaştırdı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, 13 TIR'lık yardım malzemesi de bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

227 bin 671 kişiye sıcak yemek ikramı

İHH'nın 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu çalışmalar kapsamında; 90 bin 799 kilo et, 95 bin 536 adet gıda kolisi ve 227 bin 671 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Temiz içme suyuna erişimin hayati önem taşıdığı bölgelerde ise 1 milyon 973 bin 400 litre temiz içme suyu ulaştırıldı. Sağlık alanında yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 80 kişiye sağlık taraması yapılırken, çocukların eğitimine destek amacıyla 300 kişiye kırtasiye yardımı sağlandı.

Ayrıca vakıf, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 5 bin 534 aileye nakdi yardım ulaştırırken; hijyen ve barınma ihtiyaçları için 220 bin 32 adet hijyen pedi, 53 bin 568 adet çocuk ve yetişkin bezi, 10 bin 40 adet battaniye, 944 adet terlik ve 500 adet giyim malzemesi dağıttı.

Tonlarca gıda malzemesi ulaştırıldı

Gıda yardımları kapsamında ayrıca 121 bin 956 paket makarna, 10 bin 192 kilo pirinç, 6 bin kilo nohut, 4 bin kilo kuru fasulye, 4 bin kilo bulgur, 4 bin kilo yeşil mercimek, 5 bin 660 litre sıvı yağ, 13 bin 504 koli bisküvi, 84 bin 454 adet reçel ve bin 560 paket helva ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Temizlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31 bin 600 paket bulaşık deterjanı ve 41 bin 696 adet çamaşır deterjanı dağıtılırken, 5 bin 291 adet ayakkabı da çocuk ve yetişkinlere teslim edildi.